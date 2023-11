Etrom The Astral Essence, l'indie sci-fi italiano, ritorna su Steam per i suoi 20 anni

Annunciata a luglio 2023, Etrom - The Astral Essence 20th Anniversary Edition è la riedizione di Etrom, il gioco di ruolo fantascientifico del 2003, che torna su PC (Steam) per reimmergerci in un mondo distopico e oscuro, pieno di magia, misteri e avventure, con una versione nata per celebrare il suo ventesimo anniversario.

Etrom è stato creato da AgeofGames (ex PM Studios Italy) nei primi anni 2000 e distribuito dalla scomparsa Wild Hare Entertainment LLC. Il gioco ha venduto più di 100.000 copie fisiche dopo il lancio, ma ha ricevuto recensioni contrastanti al tempo (qui trovate la nostra recensione di Etrom - The Astral Essence), complici anche le difficoltà finanziarie dello studio, che culminarono in un gioco pieno di bug.

Da oggi, a soli 2,99 Euro su Steam, il futuro alternativo di Etrom è stato riproposto al pubblico, per far conoscere il gioco che è stato sia un incubo che un bel sogno per AgeofGames. Vestiremo i panni d Etrom, un ex agente dell’HWD (Human World Defense), attratto dall’Essenza Astrale, una misteriosa fonte di potere.

"Questo è un giorno molto importante per AgeofGames! Etrom è uno dei più grandi progetti che abbiamo intrapreso tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000. È una vera gemma indie del passato che può essere apprezzata ancora oggi" ha dichiarato Fabio Belsanti, CEO di AgeofGames.

Attenzione, gli sviluppatori informano che il gioco potrebbe presentare problemi di prestazioni, quindi è possibile richiedere un rimborso entro le 2 ore di gioco su Steam. Il gioco è disponibile solo in inglese, perché il codice originale non era modificabile.