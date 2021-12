Eufloria HD: lo strategico ambient arriva su Nintendo Switch, ecco il video

A dieci anni di distanza dall'uscita su PC e PS3 dell'originario Eufloria, gli sviluppatori di Omni Systems si apprestano a lanciare su Nintendo Switch la versione HD del loro originale strategico.

L'universo di Eufloria HD ricreato dalla software house indipendente capitanata da Rudolf Kremers e Alex May ci porta a esplorare una dimensione dove la conquista dei nuovi mondi alieni passa per l'evoluzione biomeccanica e la crescita di piante in grado di sopravvivere nel vuoto siderale.

Il compito degli utenti è perciò quello di visitare gli asteroidi nello spazio profondo e utilizzare le loro risorse per nutrire le piante e le creature semi-organiche generate dai figli dell'Albero Madre. L'esplorazione dell'universo di Eufloria HD passa perciò per la pianificazione delle strategie da attuare per avere la meglio sull'IA nemica, anch'essa desiderosa di nutrirsi delle risorse presenti sui corpi celesti che imperlano il paesaggio alieno.

In questa sua nuova versione, Eufloria vanta una modalità Storia composta da 25 livelli e una modalità Relax per vivere un'esperienza più distesa. Chi è alla ricerca di sfide più impegnative può comunque cimentarsi nelle attività avanzate dei Livelli Schermaglia e della modalità Dark Matter. Il tutto, accompagnato dalla colonna sonora originale di Milieu e immerso in un contesto ludico che trae forza da un sistema a generazione procedurale.

Il lancio della versione Switch di Eufloria HD è previsto per il 31 dicembre. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione della trasposizione nintendiana dello strategico in salsa ambient di Omni Systems che sarà presto disponibile nel negozio digitale di Switch. A proposito; avete già dato un'occhiata al nostro speciale sui giochi Switch a meno 15 euro negli Sconti eShop durante i Saldi di Natale?