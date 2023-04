Eukarion Tales 2 torna su Steam dal 27 aprile, potete metterlo in wishlist da oggi!

AgeOfGames annuncia il rilancio di Eukarion Tales 2, classico hack and slash uscito nel 2010. Il gioco, immerso nella vasta ambientazione di Fantasy Kommander, sarà pubblicato su Steam il 27 aprile dando il via a una serie di riedizioni nel corso del 2023.

Questo classico gioco Flash sarà disponibile al prezzo di €2.99, i giocatori interessati possono aggiungerlo alla lista desideri di Steam da oggi. Questa è la prima riedizione di una serie di pubblicazioni che ambiscono a riportare disponibile il vasto catalogo di giochi Flash dello studio al pubblico degli appassionati di classici degli anni 2000.

In Eukarion Tales 2, i giocatori, richiamati dal potere mistico dell’Albero Sacro, dovranno percorrere un sentiero avventuroso per proteggere l’Impero di Adamantia dalle forze oscure del Kaos. Gli eroi,per compiere il loro destino, dovranno completare numerose missioni, accrescere il potere delle loroabilità e incantesimi, trovare o acquistare armi e armature sempre più potenti. Il gioco offre un classico gameplay hack and slash che ha fatto innamorare intere generazioni, con tante battaglie contro innumerevoli nemici, vaste aree da esplorare, tesori da conquistare, e fiumi di sangue da versare.

"Siamo entusiasti di riportare in vita uno dei nostri progetti Flash più amati degli anni 2000, un gioco imperdibile per gli appassionati di giochi di ruolo hack and slash, ambientato in un mondo dettagliatoconcepito come un'Europa medievale fantasy alternativa", ha dichiarato Fabio Belsanti, CEO di AgeofGames. "Questo mondo è anche l'ambientazione del nostro gioco di strategia FantasyKommander, per il quale abbiamo molti piani nel prossimo futuro. Speriamo davvero che i nostri giocatori si divertano a rivivere questo nostro classico titolo Flash oggi, e che ci mostrino il loro supporto mentre lavoriamo sodo per rilasciare altri giochi nel corso di quest'anno e oltre."

Eukarion Tales 2 fa parte di un vasto catalogo di "Artefatti" di AgeofGames, una selezione di giochiFlash sviluppati dallo studio nei primi anni 2000. Il catalogo, un tempo collocato su un portale indipendente di edizione e sviluppo di giochi Flash, è stato scaricato e giocato oltre100.000.000 di volte negli ultimi due decenni, rendendo AgeofGames uno dei più rispettati

sviluppatori di giochi classici in Flash.