Euphoria: tre nuove aggiunte al cast della seconda stagione

Secondo quanto riportato da Variety, ci sono state tre aggiunte al cast di Euphoria 2, la serie hit della HBO che tutti attendono. Si tratta di Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr. Poche, però, le notizie che abbiamo sui ruoli che i tre dovrebbero ricoprire, come poche sono le anticipazioni che abbiamo sulla stagione 2.

L'unico ad esprimersi sul suo ruolo è stato Dominic Fike nel corso di un'intervista per Variety. Il musicista statunitense farà il suo esordio sul piccolo schermo proprio con Euphoria, e ha rivelato che il suo personaggio passerà molto tempo con Rue e Jules. Ha poi aggiunto che il ragazzo che interpreterà è un "degenerato", che gli ricorda una versione più giovane di se stesso.

I fan sperano di scoprire molto presto qualcosa in più sul personaggio interpretato da Dominic e sulle altre due aggiunte al cast, che non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sul ruolo che avranno nella serie. Tuttavia è difficile capire quando Euphoria 2 uscirà. Il suo creatore, Sam Levinson, aveva dichiarato a Gennaio che la volontà era quella di debuttare entro il 2021, ma adesso non possiamo esserne così sicuri.

La serie che vede come protagonista Zendaya nei panni di Rue, è uno dei prodotti più attesi, e anche uno dei più apprezzati da parte degli attori. In tanti, infatti, vorrebbero apparire in Euphoria compreso Tom Holland, che ha dichiarato scherzosamente che gli piacerebbe prendere parte ad alcune delle scene del teen-drama insieme ad un suo amico.

Intanto i fan aspettano novità dal set di uno degli show più attesi dell'anno, mentre noi vi lasciamo con la recensione dell'episodio di Euphoria dedicato a Jules, uno dei due speciali usciti tra Dicembre e Gennaio che hanno ingolosito il pubblico.