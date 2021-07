Eurionics Nuovo Volantino: gli sconti del Summerfest fino al 28 luglio

Euronics ha prontamente rinnovato la sua selezione di offerte sulla tecnologia lanciando il nuovo Volantino Summerfest, che sarà attivo fino al prossimo 28 luglio. Gli sconti sono innumerevoli e coinvolgono tanti settori, dalla telefonia agli elettrodomestici, ma qui ci concentreremo sulle offerte su console e videogiochi. Scopriamole assieme!

La star del Volantino Summerfest è sicuramente Nintendo Switch Lite, che può essere acquistata al prezzo di 199,99 euro (invece di 219,99 euro) in ognuna delle sue colorazioni: gialla, grigia, turchese, blu e rosa corallo. Per celebrare il lancio di The Legend of Zelda Skyward Sword HD vengono inoltre proposti a prezzo scontato Zelda: Link's Awakening (49,99 euro anziché 59,99 euro) e Zelda: Breath of the Wild (59,99 euro invece di 69,99 euro).

In aggiunta, sono disponibili anche una serie di sconti sui volanti: l'Xtreme Montecarlo Racing Wheel 900° è proposto a 99,90 euro (invece di 129,90 euro), il Thrustmaster T150 a 169,99 anziché (199,99 euro) mentre il Logitech G923 a 299 euro (al posto di 399 euro). Infine, segnaliamole cuffie gaming per PS4 Trust GXT 488 a 34,99 euro (invece di 39,99 euro).

Potete consultare tutte le offerte gaming del Volantino Summerfest di Euronics a questo indirizzo. Gli sconti saranno attivi online e nei punti vendita fino al 28 luglio.