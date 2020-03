Euro 2020 è stato cancellato, ma l'aggiornamento gratis di PES 2020 arriverà lo stesso

Quest'oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'UEFA: EURO 2020 è stato rimandato all'anno prossimo, cambiando quindi la sua denominazione in EURO 2021. La stagione estiva sarà quindi sfruttata dalle federazioni internazionali per portare a termine i campionati, attualmente sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Come ben sapete, da quest'anno eFootball PES 2020 è partner ufficiale della competizione, e si appresta a ricevere l'aggiornamento gratis EURO 2020 con le divise da gioco ufficiali delle 55 nazionali, gli stemmi delle federazioni, i giocatori modellati in ogni dettaglio e la riproduzione del Wembley Stadium, che avrebbe dovuto ospitare la finale del 12 luglio. La data d'uscita dell'aggiornamento gratis, svelata da Konami appena qualche giorno fa, è fissata su PlayStation 4, Xbox One e PC per il 30 aprile, e non temete: verrà rispettata.

La compagnia giapponese ha fatto sapere che l'update verrà pubblicato in ogni caso, anche se la competizione non si svolgerà più quest'anno. Dopotutto, gli accordi sono già stati presi, i contenuti sono probabilmente già in larga parte pronti, e non avrebbe senso privare i giocatori di un DLC promesso mesi or sono, che tra l'altro potrebbe aiutarli a stemperare gli effetti della quarantena. Inoltre, PES 2020 è il videogioco ufficiale della competizione eEURO 2020, le cui qualificazioni sono già cominciate lo scorso 9 marzo.

Resta da scoprire come si comporterà Konami l'anno prossimo: pubblicherà un nuovo aggiornamento gratuito per EURO 2021? Staremo a vedere, nel frattempo i giocatori possono prepararsi alle novità in arrivo il prossimo 30 aprile.