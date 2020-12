Euromediashop: parla l'avvocato di Christian Ciciriello

Canale 85 ha intervistato Luigi De Franco, avvocato di Christian Ciciriello, titolare di Euromediashop andato a costituirsi alla Guardia di Finanzia di Brindisi a metà dicembre dopo essere finito nell'occhio del ciclone a causa della vendita di PS5 sottocosto.

Secondo quanto riportato dal legale, Ciciriello aveva organizzato inizialmente una piccola truffa con l'obiettivo di racimolare facilmente 2.000 o 3.000 euro con gli ordini di poche persone, la situazione però gli è sfuggita di mano fino a intascare la cifra di 800.000 euro da ignari acquirenti ai quali non ha mai spedito i prodotti acquistati, se non in pochissimi casi (ma in ogni caso, nessuna PS5 è mai passata nei magazzini di Euromediashop).

Dopo essersi sentito braccato dalla stampa, dai clienti e dai creditori, Ciciriello ha deciso di uscire alla scoperto chiudendo il sito di Euromediashop e andando a costituirsi, non prima di aver gettato il PC nel mare adriatico e aver svuotato i conti correnti utilizzati per depositare il denaro frutto della truffa.

I soldi al momento (circa 800.000 euro) risultano spariti, donati in beneficenza secondo quanto dichiarato dallo stesso, al momento le forze dell'ordine stanno indagando in merito. Il legale di Ciciriello è consapevole che il ragazzo dovrà ora affrontare un lungo e complesso iter burocratico.