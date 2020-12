Euromediashop PS5: il titolare si costituisce spontaneamente alla Guardia di Finanza

Ulteriori sviluppi nella vicenda legata alle PlayStation 5 sottocosto vendute da Euromediashop: la redazione di DDay fa sapere di essere stata contattata da Christian Ciciriello (fondatore dell'azienda) con un messaggio su WhatsApp ricevuto dallo stesso numero utilizzato per ricevere gli ordini dal sito.

Secondo la ricostruzione, la situazione è sfuggita di mano al titolare, il quale afferma di "non voler truffare nessuno e di essersi ritrovato in una storia più grande di me." Ciciriello "spera che tutti possano riavere i propri soldi" e ammette che qualche prodotto è stato inizialmente spedito, ma tra questi non rientrano le PlayStation 5 e nemmeno gli iPhone. Le recensioni di Euromediashop sono state acquistate su un sito italiano (che DDay non vuole citare) che vende like, recensioni e follower, oltre a proporre strumenti per accrescere la propria reputazione sui motori di ricerca.

La persona che ha contattato la redazione di DDay parla di ordini per un totale di circa 800.000 euro, la maggior parte dei quali per l'acquisto di PlayStation 5. A queste informazioni segue anche un aggiornamento, Christian Ciciriello si è presentato spontaneamente alla Guardia di Finanza di Brindisi per costituirsi e attualmente risulta indagato a piede libero per truffa. Non è chiaro però dove siano finiti i soldi degli ordini, secondo i Carabinieri la somma sarebbe stata donata in beneficienza.