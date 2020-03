Euronics abbatte le spese di consegna: spedizione gratis sugli ordini superiori a 49 euro

Euronics incentiva gli acquisti online: fino al 19 marzo la consegna standard è gratuita per tutti gli ordini per prodotti dal costo pari o superiore a 49 euro, esclusivi grandi elettrodomestici, televisori oltre i 43 pollici e climatizzazione.

Acquistando qualsiasi altro prodotto di importato pari o superiore a 49 euro non pagherete le spese di consegna in tutta Italia, offerta valida solamente per la spedizione standard, escluse eventuali opzioni di consegna espresso, queste disponibili in ogni caso a pagamento.

L'importo minimo per abbattere le spese di spedizione è comunque piuttosto contenuto e si applica quindi anche a videogiochi, accessori e console. Pensiamo ad esempio ai controller DualShock 4 in offerta da Euronics a 49.99 euro e in ogni caso a qualunque titolo recente uscito su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La promozione come detto è valida fino al 19 marzo compreso per gli acquisti effettuati online sul sito di Euronics, l'offerta non si estende ai singoli punti vendita, dove in caso di acquisti voluminosi il trasporto sarà comunque a pagamento.