Euronics apre i preordini di PlayStation 5 e si prepara per Xbox Series X/S

Così come altre catene della grande distribuzione, anche Euronics ha aperto i preordini di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition e si prepara ad aprire le prenotazioni per Xbox Series X e Series S.

Sul sito di Euronics è possibile prenotare PS5 Digital Edition a 399.99 euro e PlayStation 5 a 499.99 euro, consegna prevista per il 19 novembre con limite di acquisto fissato a due pezzi per ogni cliente. Xbox Series X e Series S saranno invece preordinabili dal 22 settembre con uscita il 10 novembre al prezzo di 499.99 euro e 299.99 euro, in questo caso non sembrano esserci limitazioni riguardo il numero di pezzi da poter acquistare.

Dopo mesi di rumor e speculazioni, finalmente Sony e Microsoft hanno vuotato il sacco annunciando data di uscita e prezzi delle console di nuova generazione. Xbox Series X e Series S saranno le prime ad arrivare sul mercato, con quest'ultima che si presenta come la console next-gen più economica in virtù di un prezzo pari a 299,99 euro in Europa. PlayStation 5 e PS5 Digital Edition usciranno invece il 19 novembre nel nostro paese. in tutti i casi le scorte dovrebbero essere limitate e il preordine è sicuramente un buon modo per assicurarsi una console in tempo per il giorno del lancio.