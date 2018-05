Euronics Big Fun: promozioni su console e giochi, offerte e sconti PS4, Nintendo, Xbox

Con la promozione Big Fun, Euronics ha pensato a tutti gli appassionati di videogiochi proponendo (online su Euronics.it e in tutti i negozi Euronics) console, giochi e accessori in offerta speciali, offerta valida dal 24 maggio al 13 giugno. Volete saperne di più? Continuate a leggere...

Console e Bundle

Due le offerte di questa categoria: Xbox One X con Far Cry 5 a 499.99 euro e il bundle PlayStation 4 1 Terabyte con Tennis World Tour e un secondo DualShock 4 a 349.99 euro.

PS4 1TB+Tennis World Tour+Secondo Controller (Esclusiva Euronics) - €349,99 anzichè € 429,99

Xbox One X + Far Cry 5 - €499,99 anzichè €569,99

Videogiochi PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Tanti i videogiochi in offerta su Euronics.it, tra cui Forza Motorsport 7, FIFA 18, Star Wars Battlefront 2, Final Fantasy XV, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, Destiny 2, For Honor, For Honor, Prey.

Forza Motorsport 7 (Xbox One) - 39.99 euro anzichè 69.99 euro

FIFA 18 (PC/PS4/Xbox One/Switch) - 29.99€ anzichè 69.99€

Need for Speed Payback (PS4/Xbox One/PC) - 29.99€ anzichè 69.99€

Star Wars Battlefront 2 (PS4/Xbox One/PC) - 29.99€ anzichè 69.99€

Battlefield 1 Revolution (PS4/Xbox One/PC) - 29.99€ anzichè 59.99 €

For Honor (PS4/Xbox One) - 14.99€ anzichè 29.99€

Ghost Recon Wildlands (PS4/Xbox One) - 24.99€ anzichè 49.99€

Destiny 2 (PS4/Xbox One) - 19.99€ anzichè 49.99€

F1 2017 (PS4/Xbox One) - 29.99 euro

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (PS4) - 29.99 euro

Kingdom Hearts HD 2.8 (PS4) - 29.99 euro

Final Fantasy XV (PS4/Xbox One) - 19.99 euro

Dishonored 2 (PS4/Xbox One) - 19.99 euro

Prey (PS4/Xbox One) - 19.99 euro

Nintendo Labo Kit Assortito (Switch) - 69.99 euro

Nintendo Labo Kit Robot (Switch) - 79.99 euro

Donkey Kong Country Tropical Freeze (Switch) - 59.99 euro

Detective Pikachu Nintendo (3DS) - 39.99 euro

Little Nightmares Complete Edition (Switch) - 39.99 euro

The Witcher Game of the Year Edition (PS4/Xbox One) - 29.99 euro anzichè 39.99 euro

Dark Souls Remastered (PS4/Xbox One) - 39.99 euro

Videogiochi LEGO

Sconti su tre giochi del catalogo LEGO: LEGO Ninjago, LEGO Marvel Super Heroes 2 e LEGO Jurassic World

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4/Xbox One) - 29.99 euro anzichè 39.99 euro

LEGO Ninjago The Movie (PS4/Xbox One) - 29.99 euro anzichè 39.99 euro

LEGO Jurassic World (PS4/Xbox One) - 9.99 euro anzichè 14.99 euro

Accessori

Abbonamento Xbox LIVE 12 mesi - 49.99 euro invece di 59.99 euro

Logitech G29 Driving Force Racing Wheel PS4/PS3 - €259,99 (anzichè €299,99)

Logitech G920 Driving Force Racing Wheel XBOX, PC - €259,99 (invece di €299,99)

Logitech G433 7.1 Surround Gaming Nero - €99,99 (invece di €134,99)

Logitech G433 7.1 Surround Gaming Blu - €99,99 (invece di €134,99)

Logitech G433 7.1 Surround Gaming Rosso - €99,99 (anzichè €134,99)

Logitech G231 Gaming Headset Stereo Nero/Arancione €49,99 (anzichè €61,99)

Le promozioni Euronics Big Fun sono valide su Euronics.it e negli store fisici fino al 13 giugno 2018. Tuffati nel divertimento!