Euronics Black Friday 2019: offerte lampo per il weekend su PS4 e Nintendo Switch Lite

Si intitola Black to the Future 1 il volantino offerte Black Friday 2019 di Euronics, con un logo e uno slogan che riprendono titoli e grafiche di Ritorno al Futuro, con tanto di "Parte 1" come a voler sottolineare l'arrivo di altre offerte nei prossimi giorni.... ecco le prime offerte lampo di Euronics valide dal 15 al 17 novembre!

Tra i prodotti in offerta troviamo il bundle Nintendo Switch Lite con Overwatch Legendary Edition a 239.99 euro oppure tre pacchetti proposti a 259.99 euro l'uno che includono Nintendo Switch Lite con uno dei seguenti giochi a scelta: Super Smash Bros Ultimate, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sul fronte Switch troviamo anche Pokemon Let's GO Pikachu e Pokemon Let's GO Eevee proposti a 34.99 euro uno anzichè 59,99 euro.

PlayStation 4 Slim con Call of Duty Modern Warfare costa 259.99 euro, in offerta anche alcuni giochi Xbox One e PS4: Far Cry New Dawn costa 19.99 euro mentre Tom Clancy's The Division 2 è in vendita a 29.99 euro, infine Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint costa 49,99 euro.

Se siete interessati affrettatevi perchè la promozione Black to the Future Part 1 durerà solamente per questo weekend, da oggi e fino al 17 novembre compreso.