Euronics Black Friday: le migliori offerte per risparmiare su videogiochi e console

Euronics lancia le offerte del Black Friday e dopo aver visto gli sconti PlayStation sui migliori giochi PS4 e PS5 scopriamo ora le promozioni del volantino gaming valide fino al 29 novembre online e nei negozi, fino ad esaurimento delle scorte.

Le offerte gaming Euronics per il Black Friday sono davvero tante, citiamo ad esempio FIFA 22 per PS4 a 49.99 euro, Xbox Series S a 279.99 euro, Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente a 49.99 euro l'uno, abbonamento Xbox Game Pass per PC (3 Mesi) a 19.99 euro, FIFA 22 per PS5 a 64.99 euro, Mario Party Superstars a 49.99 euro e F1 2021 allo stesso prezzo.

Da segnalare anche Nintendo Switch con Joy-Con Blu e Rosso Neon, Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.99 euro, sconti anche sulle poltrone gaming GO!Smart PlaySmart e nella sezione sconti informatica Black Friday troviamo monitor, cuffie, SSD e altri accessori in promozione.

Le offerte del Black Friday di Euronics sono valide fino ad esaurimento scorte dal 24 al 29 novembre e proseguiranno dunque anche per il Black Weekend (27 e 28 novembre) e per il Cyber Monday, giorno conclusivo delle promozioni della Settimana del Black Friday, una bella occasione per fare scorte di nuovi giochi e portarsi avanti con i regali di Natale.