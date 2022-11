Euronics Black Friday: sconti fino al 60% su PC da gaming, cuffie, mouse e tastiere

Euronics lancia Anteprima Black Friday, una serie di offerte valide dal 7 al 14 novembre in anticipazione delle promozioni del Black Friday che prenderanno il via più avanti nel corso del mese. Nel frattempo, ecco un gustoso antipasto per quanto riguarda gli sconti su PC gaming e accessori per giocare come tastiere, mouse e cuffie.

Ad esempio le cuffie HyperX Stinger Core costano 24.99 euro invece di 39.99 euro mentre le HyperX Cloud 2 hanno un prezzo di 59.99 euro invece di 99,99 euro. Il PC da gaming ACER Predator Orion 3000 PO3-640 DG.E2WET.00U con processore Intel Core i7, GPU NVIDIA e 32 GB di RAM costa 1.799 euro invece di 2.299 euro.

Altro PC Gaming in offerta è Lenovo Ideacentre Gaming G5 14ACN6 90RW002TIX-Black a 1.099 euro

invece di 1.499 euro, si tratta di una configurazione con GPU AMD Ryzen 7, 16 GB di RAM e scheda video NVIDIA.

Tornando sugli accessori, le cuffie HyperX Cloud Stinger costano 34.99 euro mentre la tastiera Logitech G213 Prodigy ha un prezzo di 44,99 euro e ancora le cuffie Logitech G332 costano 34,99 euro invece di 69,99 euro. Chiudiamo con il mouse Logitech G300S a 19.99 euro invece di 53.99 euro, una buona proposta entry level per chi non ha un budget elevato.