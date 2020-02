Euronics CDS lancia il volantino San Valentino con sconti su console, giochi e accessori

Dal 3 al 16 febbraio Euronics CDS presenta il nuovo volantino ScontiAMO, con tante offerte anche per quanto riguarda le categorie videogiochi, console, PC Gaming e accessori. Di seguito i principali sconti in corso nei negozi della catena.

Tra i tanti articoli segnaliamo ad esempio il mouse Logitech G203 Prodigy a 24.99 euro, cuffie Logitech G430 a 39.99 euro e la tastiera Logitech G213 Prodigy a 49.99 euro. E ancora PS4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite a 280 euro, Far Cry New Dawn a 29.99 euro e Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch a 24 euro, solamente per citare una piccola parte delle offerte attualmente disponibili su centinaia di prodotti in vendita a prezzo scontato.

Nel link qui in basso potete trovare tutti i prodotti in offerta del volantino ScontiAMO di Euronics, promozione valida fino al 16 febbraio 2020 solamente nei punti vendita Euronics Gruppo CDS e dunque non su tutto il territorio nazionale. Per tutti i dettagli vi invitiamo a recarvi nel negozio a voi più vicino per scoprire eventuali offerte attive nei singoli store e non presenti online.

