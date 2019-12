Euronics CDS lancia il volantino sottocosto di Natale con sconti PS4, Switch Lite e giochi

Euronics CDS presenta il nuovo volantino sottocosto con offerte di Natale valide dal 13 al 22 dicembre. Tra i prodotti in sconto anche PlayStation 4 PRO, PS4 Slim, Nintendo Switch Lite e tanti giochi per tutte le piattaforme.

PlayStation 4 PRO 1TB costa 279.90 euro (600 pezzi disponibili) mentre PlayStation 4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite ha un prezzo pari a 199,90 euro. Bastano invece 189.90 euro per acquistare Nintendo Switch Lite (560 pezzi disponibili) e 129.90 euro per Xbox One S All Digital Edition con tre giochi (Sea of Thieves, Forza Horizon 3, Minecraft Xbox Edition). Sconti anche sugli accessori con il controller DualShock 4 (varie colorazioni) proposto a 49.90 euro e le cuffie wireless Sony Gold a 69,90 euro.

Per quanto riguarda i giochi, FIFA 20 costa 34.95 euro (il prezzo più basso mai registrato fino ad oggi) così come Red Dead Redemption 2 mentre Call of Duty Modern Warfare ha un prezzo di 49.95 euro, stesso prezzo per Luigi's Mansion 3 e Need for Speed Heat. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint costa 34.95 euro mentre Ring Fit Adventure ha un prezzo scontato di 69,90 euro.

Se siete interessati affrettatevi perchè i pezzi a disposizione sono pochi e le offerte limitate fino ad esaurimento delle scorte disponibili nei singoli punti vendita Euronics CDS.