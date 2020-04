Euronics CDS: sconti PS4 e Nintendo Switch nel volantino di aprile

Euronics Gruppo CDS ha pubblicato un nuovo volantino con offerte valide dal 2 al 15 aprile, tra i prodotti in promozione anche console e videogiochi, di seguito le principali offerte disponibili online.

Da segnalare Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, turchese o grigio) al prezzo di 199.90 euro anzichè 219.90 euro, PlayStation 4 Slim 1TB con due DualShock 4 e Death Stranding costa invece 349.90 euro invece di 434.90 euro, con un risparmio pari al 19% sul prezzo di listino.

Nel nuovo volantino Euronics CDS trovano spazio anche alcuni giochi in promozione come Marvel's Spider-Man e Detroit Become Human a 19.95 euro, vari classici PlayStation Hits a 14.95 e Days Gone e Marvel's Spider-Man a 39.95 euro. Le offerte sono valide online e in alcuni selezionati negozi Euronics Gruppo CDS aperti anche in questo periodo, trovate la lista completa sul sito.

