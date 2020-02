Euronics CDS: Sconto IVA nel nuovo volantino con offerte su videogiochi e console

Torna il NO IVA da Euronics CDS: dal 20 febbraio al 5 marzo sconto del 18% su una selezione di prodotti (costo minimo 499 euro) segnalati nel punto vendita. Tagli di prezzo anche su console e giochi, tra cui PS4 Slim e giochi per Nintendo Switch.

In particolare segnaliamo PS4 Slim 1 TB con due controller DualShock 4 a 299 euro, Ring Fit Adventure per Nintendo Switch a 59.90 euro e The Legend of Zelda Link's Awakening a 49,99 euro, oltre ad una serie di PC e Notebook Gaming delle migliori marche (ASUS, HP Omen, MSI) per l'elenco completo vi rimandiamo al volantino Euronics CDS Sconto IVA Febbraio 2020.

Le offerte indicate sono valide esclusivamente nei punti vendita Euronics del gruppo CDS, vi invitiamo a consultare l'elenco dei negozi sul sito della catena, in questi casi l'invito è sempre quello di recarsi personalmente nel negozio più vicino così da verificare la presenza di altre eventuali promozioni non valide a livello nazionale e dunque non indicate sul sito.

