Euronics Extrasconti fino all'11 novembre con offerte PS4 e Nintendo Switch

Euronics presenta gli Extrasconti a tasso zero (sugli acquisti a partire da 399 euro), validi online e nei negozi aderenti fino al prossimo 11 novembre. Tra gli articoli in promozione, anche console e videogiochi.

La selezione per la categoria di nostro interesse non è particolarmente vasta e include solamente pochi prodotti, tra questi citiamo PS4 Slim 500 GB con FIFA 21 e voucher per FUT a 289.99 euro, Nintendo Switch Fortnite Edition a 329.99 e FIFA 21 per PlayStation 4 a 49,98 euro. Le offerte indicate sono valide online da oggi e fino all'11 novembre e nei negozi Euronics aderenti all'iniziativa, vi consigliamo quindi di recarvi nel punto vendita a voi più vicino per scoprire e valutare la presenza di queste e altre promozioni autunnali.

