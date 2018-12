Euronics Gaming Days: tante offerte su accessori per computer e gaming per Natale

Il noto rivenditore Euronics ha dato il via alla promozione Gaming Days con tante offerte speciali dedicate agli accessori per computer e gaming Trust, HP, Razer e Logitech.

In sconto ci sono innumerevoli prodotti dedicati ai videogiocatori più esigenti, come la sedia Trust GXT 705R Ryon Gaming in vendita a 129,99 euro invece di 169,99 euro, il mouse Razer Naga Trinity a 84,99 euro invece di 109,99 euro, la tastiera HP Omen 1100 a 89,99 euro euro invece di 129,99 euro e le cuffie con microfono Logitech G430 a 64,99 euro invece di 89,99 euro.

Per chi intende produrre contenuti in streaming c'è il microfono Trust GXT 232 Mantis a 34,99 euro invece di 39,99 euro, mentre gli amanti dell'audio di qualità che non vogliono spendere cifre elevate potrebbero prendere in considerazione la soundbar Trust GXT 664 UNCA 2.1 proposta a 59,99 euro invece di 69,99 euro. I prodotti in offerta sono innumerevoli: per una panoramica completa, vi consigliamo di consultare il volantino Gaming Days di Euronics. Gli sconti saranno attivi fino al 6 gennaio (o fino ad esaurimento scorte) presso i punti vendita della catena e online.