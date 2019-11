Euronics inaugura la Black Week con sconti su Nintendo Switch Lite e PS4

Torna Black to the Future di Euronics, in attesa delle offerte del Black Friday 2019. Da oggi e fino al 24 novembre la nota catena propone a livello nazionale sconti e offerte su Nintendo Switch Lite, PS4, giochi e accessori.

Da segnalare le offerte su PS4 Slim 500 GB con due controller DualShock 4 e FIFA 20 a 259.99 euro, abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a 44.99 euro e Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch a 49,99 euro.

Se siete in cerca di Switch Lite a prezzo scontato, Euronics propone quattro bundle con Switch Lite nei tre colori disponibili (turchese, giallo e grigio) e un gioco a 259,99 euro. La selezione include quattro titoli: The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Super Smash Bros Ultimate, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Overwatch Legendary Edition.

Le offerte Euronics Black to the Future Parte 2 sono disponibili da oggi (venerdì 22 novembre) in tutti i punti vendita della catena e online e andranno avanti per tutto il fine settimana, fino al 24 novembre compreso.