Euronics inizia il 2022 con il nuovo volantino sconti Accessori PC e Gaming

Euronics inaugura il nuovo anno con un nuovo volantino Speciale Accessori PC e Gaming, con una selezione di prodotti come mouse, tastiere, headset, sedie gaming, monitor e tanti altri prodotti in vendita a prezzo speciale online e nei negozi fino al 19 gennaio.

Tra le offere del volantino Speciale Gaming Euronics di gennaio 2022 troviamo ad esempio la sedia GoSmart Mobile a 99.99 euro (vari colori disponibili), il bundle mouse e tastiera Trust Azor a 24.99 euro, cuffie Logitech Wireless Gaming Lightspeed a 59.99 euro, accessori Logitech come tastiere Bluetooth per PC e tablet, webcam e mouse. Anche la linea di accessori Trust è in promozione e in questo senso tra i prodotti in offerta troviamo sedie da gaming, mouse e tastiere, cuffie, supporti luminosi.

Non mancano poi accessori più professionali come borse per il trasporto, custodie, cavi, adattatori e alimentatori, modem, extender e router oltre ai software come Antivirus, Anti malware e suite da ufficio. Le offerte del nuovo volantino Euronics sono valide online e nei negozi dal 3 al 19 gennaio 2022, la disponibilità potrebbe variare a seconda dei singoli punti vendita, vi consigliamo quindi di recarvi nel negozio più vicino a voi per scoprire le promozioni attive e altre offerte non segnalate online.