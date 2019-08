Euronics lancia gli Sconti Online: GTA 5, The Division 2 e altri in offerta

La nota catena Euronics ha lanciato i nuovi Sconti Online su molteplici prodotti presenti nel proprio catalogo. Tra i tanti, chiaramente, non mancano all'appello diversi videogiochi. Scopriamoli assieme!

Tra i titoli in sconto spiccano senz'altro il sempre attualissimo Grand Theft Auto 5 proposto a 19,99 euro (che ha recentemente ricevuto il Casinò & Resort Diamond) e il recente Tom Clancy's The Division 2, venduto invece a 29,99 euro. Tra gli altri giochi si segnalano Far Cry: New Dawn a 19,99 euro, Battlefield 5 a 29,99 euro, Unravel 1+2 a 19,99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 19,99 euro e Need For Speed Payback a 19,99 euro.

Per tutte le altre offerte vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alla promozione. Gli sconti sopra riportati sono validi fino ad esaurimento scorte e hanno date di scadenza differenti (GTA 5 fino al 25 agosto e The Division 2 fino al 1 settembre, ad esempio), pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne il prima possibile. Prima di lasciarvi, in ogni caso, ci teniamo a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, visto che si limita a riportare delle informazioni che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".