Euronics lancia gli Smart Days fino al 7 giugno con sconti sui migliori giochi

Continuano gli Smart Days da Euronics, con tante offerte su videogiochi, PC Gaming, console e accessori, valide solo online fino al prossimo 7 giugno, avete dunque solo pochi giorni per approfittarne.

Tra i prodotti in offerta per la categoria videogiochi e console citiamo The Sims 4 Console Edition a 19.99 euro, l'abbonamento annuale PlayStation Plus a 41.99 euro, il preordine di The Last Of Us 2 a 59.99 euro, FIFA 20 a 19.99 euro, cuffie Gold Wireless PlayStation a 69.99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 19.99 euro, PlayStation VR Mega Pack 2 con cinque giochi a 229.99 euro e abbonamento annuale PlayStation Now a 41,99 euro.

Da segnalare anche l'abbonamento trimestrale Xbox Game Pass Ultimate a 30.99 euro, The Last Of Us Remastered a 14.99 euro, NBA 2K20 a 20.99 euro, Borderlands 3 a 25.90 euro, GTA V Premium Edition a 25.99 euro e l'abbonamento trimestrale PlayStation Now a 19,90 euro.

