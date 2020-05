Euronics lancia il volantino Days of Play con sconti su PS4, PSVR e giochi

I PlayStation Days of Play sbarcano anche da Euronics, la nota catena ha lanciato il nuovo volantino dedicato proprio alla promozione targata Sony Italia con PS4, PlayStation VR, giochi e accessori a prezzo scontato.

Iniziamo citando alcuni bundle: PS4 Slim 1 TB con due DualShock 4 e Nioh 2 è in offerta al prezzo di 359.99 euro mentre PS4 Slim 500 GB con Nioh 2 costa 299,99 euro. Il pacchetto DualShock 4 (varie colorazioni disponibili) con Marvel's Spider-Man viene venduto a 69.99 euro, di fatto in questo caso il gioco è in regalo. PlayStation VR è in vendita con prezzi a partire da 199,99 euro per lo Starter Pack con visore, PS Camera e PlayStation VR Worlds.

Sconti anche sui giochi e le esclusive Sony per PlayStation 4 con MediEvil proposto a 19.99 euro, così come Detroit Become Human e Marvel's Spider-Man. Days Gone costa 24.99 euro mentre Death Stranding 29.99 euro. I giochi della collana PlayStation Hits costano tutti 14.99 euro l'uno, tra questi citiamo God of War, Ratchet & Clank, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Infine, taglio di prezzo sugli abbonamento annuali PS Plus e PlayStation Now (41.99 euro l'uno) e sulle Cuffie Gold Wirless disponibili a 69,99 euro con un risparmio di ben 39 euro sul prezzo di listino.