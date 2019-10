Euronics sarà a Lucca Comics, nuovo volantino con sconti PS4, Xbox One S e Nintendo Switch

La catena Euronics sarà a Lucca Comics & Games 2019 in programma dal 30 ottobre al 3 novembre, in attesa di scoprire le occasioni presenti in fiera possiamo dare una occhiata al nuovo volantino videogiochi Euronics valido dal 24 ottobre al 6 novembre.

Tra le offerte in corso troviamo PlayStation 4 Slim 1 TB in bundle con Call of Duty Modern Warfare a 279.90 euro, Nintendo Switch Lite con LEGO Jurassic World a 239.90 euro, Xbox One S 1 TB con Forza Horizon 4 in bundle a 199.90 euro e ancora DualShock 4 a 49.95 euro (colorazioni Red Camo o Titanium Blue) e cuffie Logitech G332 a 49,90 euro.

Il volantino Euronics di fine ottobre segnala poi anche le novità gaming in arrivo tra cui Call of Duty Modern Warfare (69.90 euro, dal 25 ottobre), MediEvil (29.95 euro, dal 25 ottobre) e Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch, disponibile dal 31 ottobre a 59,90 euro.

Infine, segnaliamo la promozione "I Magnifici 10": spendendo almeno 599 euro sarà possibile acquistare un prodotto tra i dieci selezionati a 99 euro, tra cui anche PS4 Slim 1 TB, con un bel risparmio rispetto al normale prezzo di listino fissato a 299,99 euro.