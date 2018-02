Euronics: Mafia 3 e BioShock The Collection tra i nuovi videogiochi in offerta

Il rivenditoresta proponendo una serie di nuovi sconti a tema videogiochi: tra i titoli in offerta troviamo Mafia 3 BioShock The Collection , con la possibilità di risparmiare fino al 60% sul prezzo di listino.

Fino al 7 marzo sarà possibile acquistare diversi giochi in offerta, tra cui Ghost Recon Wildlands a 29,99€ anziché 49,99€, Mafia III a 19,99€ anziché 29,99€, BioShock The Collection a 19,99€ anziché 49,99€, FIFA 18 a 39,99 euro anziché 69,99 euro e Cars 3 a 29,99€ anziché 59,99€.

Per consultare la lista completa dei nuovi sconti di Euronics potete visitare questa pagina. Vi ricordiamo inoltre che MediaWorld sta proponendo un paio di offerte interessanti per Ninendo 2DS e New Nintendo 2DS XL.