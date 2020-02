Euronics Nova lancia il volantino Facciamo a Metà con sconti su PS4, Switch Lite e giochi

Euronics Gruppo Nova ha lanciato il nuovo volantino Facciamo a Metà: dal 6 al 19 febbraio tanti prodotti in vendita a prezzo ridotto, inoltre acquistando due articoli diversi il meno caro lo pagherete il 50% in meno. Promozione valida anche per l'acquisto di console e giochi.

Tanti i prodotti in offerta, tra cui PS4 Slim 500 GB con Destiny 2 a 249 euro, giochi PS4 a 24.90 euro (tra cui Minecraft PlayStation Edition e MediEvil), giochi Nintendo Switch e PlayStation 4 a 49.90 euro l'uno, tra questi citiamo Luigi's Mansion 3, Call of Duty Modern Warfare, Death Stranding, Star Wars Jedi Fallen Order e Days Gone. FIFA 20 costa invece 44.99 euro nelle versioni PS4 e Xbox One.

Nintendo Switch Lite con un gioco a scelta tra Pokemon Spada o Pokemon Scudo costa 259 euro mentre il bundle Xbox One S con Star Wars Jedi Fallen Order ha un prezzo di 299 euro. Nintendo Switch con Mortal Kombat 11 è in offerta a 339 euro. Sconti anche sui controller (DualShock 4 vari colori a 49.90 euro), tastiere, mouse, cuffie e altri accessori.

Le offerte indicate sono valide solamente presso i punti vendita Euronics Nova e non sono attive a livello nazionale, vi consigliamo quindi di recarvi presso il negozio a voi più vicino per verificare gli sconti e le promozioni attive nei singoli negozio.



