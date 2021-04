Euronics Nova: nuovo volantino online, al via gli Sconti di Primavera

Sono partiti gli Sconti di Primavera sul sito di Euronics, la catena propone numerose offerte valide fino al 14 aprile con possibilità di pagamento rateale con 10 rate a tasso zero per tutti gli acquisti di importo superiore a 299 euro.

Iniziamo segnalando la sedia gaming Go! Smart a 89.90 euro (invece di 119.90 euro) e continuiamo con Nintendo Switch Lite (colore turchese) a 199.99 euro invece di 219.99 euro, normale prezzo di listino al pubblico. Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è disponibile a 59.99 euro mentre Animal Crossing New Horizons costa 49,99 euro. E ancora, il volante con pedaliera X-Joy Subsonic Multi Drive PRO GS700 costa 116 euro, il monitor Lenovo G24-10 65FDGAC2IT Raven Black costa 179 euro.

Le offerte indicate sono valide online e nei punti vendita Euronics Gruppo Nova, la catena mette in guarda anche da possibili truffe su PlayStation 5 e prodotti a marchio Dyson realizzate sfruttando illecitamente il nome Euronics, Euronics Italia o Euronics Italy e diffuse sui social network: "La truffa attualmente in atto non è riconducibile ad Euronics Italia. Euronics Italia declina ogni sua responsabilità per l'uso inappropriato delle informazioni qui contenute. L'account che la promuove è un account fake e stiamo già collaborando con le autorità per bloccare questa truffa."