Euronics Nova: sconti e offerte PS4 e Nintendo Switch nel volantino di fine febbraio

Tempo di saldi da Euronics Nova, che presenta il nuovo volantino "Sconti con PagoDIL", con possibilità di finanziamento senza interessi e senza busta paga, direttamente con Bancomat o Assegno.

Sono tante le offerte attive anche per la categoria Videogicohi e Console, tra queste troviamo PS4 Slim 500 GB con cuffie TwoDots a 279 euro, PS4 PRO 1 TB Gamma F con Destiny 2 a 299 euro, Nintendo Switch Joy-Con Blu/Rosso Neon a 309 euro, controller DualShock 4 (disponibile in 14 diverse colorazioni) a 49.90 euro, Xbox One S 1 TB con Star Wars Jedi Fallen Order a 249 euro.

Sconti anche sui giochi con titoli PS4 a 22.90 euro (tra questi, MediEvil, Minecraft PlayStation Edition e GTA V) e 39.90 euro (Crash Team Racing Nitro Fueled, Marvel's Spider-Man, NBA 2K20, FIFA 20, Need for Speed Heat) e la possibilità di preordinare Animal Crossing New Horizons a 49,90 euro.

