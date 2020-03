Euronics: offerte di aprile con sconti su console, giochi e accessori

Nuova settimana di offerte da Euronics con la promozione Smart Days attiva dal 30 marzo al 5 aprile. Tra i tanti prodotti in offerta trovano spazio anche console, accessori e videogiochi, in vendita online a prezzi scontati.

Tra i tanti citiamo ad esempio The Sims 4 Console Edition in vendita a 19.99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 49.99 euro, FIFA 20 a 44.99 euro, controller wireless Xbox a 49.90 euro e vari bundle console tra cui SEGA Mega Drive Mini a 64.99 euro, senza dimenticare l'abbonamento Xbox Game Game Pass Ultimate tre mesi a 29,90 euro anzichè 38,99 euro.

Nel momento in cui scriviamo sono oltre 400 i prodotti in offerta sul sito di Euronics, vi basterà quindi cliccare sul link che trovate qui sotto e accedere al catalogo sfogliando ogni sezione tramite i pratici filtri sul lato sinistro. Tutte le offerte indicate sono valide fino al 5 aprile esclusivamente online, i negozi della catena sono attualmente chiusi in tutta Italia come da ordinanza del Governo per cercare di ridurre al minimo l'epidemia da Coronavirus. Non è stata fornita una data per la riapertura degli store, tuttavia l'eCommerce continuerà a funzionare seppur con tempi di spedizione più lenti rispetto al passato.