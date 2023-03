Euronics Offerte di Primavera: sconti su giochi PlayStation, Xbox e Switch

Nel caso ve lo foste perso, da Euronics è ancora valido il volantino Aspettando la primavera, ricco di offerte su grandi e piccoli elettrodomestici, dispositivi audio-video, computer, accessori e su quelli che interessano maggiormente a noi, i videogiochi. Scopriamo assieme cosa c'è in sconto.

La selezione dei prodotti videoludici in offerta nel volantino "Aspettando la primavera" è invero piuttosto limitata, ma non escludiamo che qualcuno di voi possa trovare ciò che sta cercando. Se, ad esempio, l'inizio del nuovo campionato mondiale di Formula 1 vi ha fatto venire voglia di replicare le gesta di Max Verstappen o riscrivere la storia di Charles Leclerc, allora sarete felici di sapere che Euronics propone F1 22 per PlayStation 4 e Xbox One in offerta a 29,99 euro ed F1 22 per PS5 e Xbox Series X|S a 39,99 euro. Un buon passatempo in vista dell'uscita della nuova edizione del videogioco di EA Sports e Codemasters, che probabilmente non avverrà prima della prossima estate inoltrata.

In offerta c'è anche lo sfortunato Forspoken per PlayStation 5: non è un titolo perfetto, ma comprarlo a 49,99 euro invece di 79,99 euro potrebbe aiutarvi a chiudere un occhio sui difetti e a concentrarvi sugli innegabili pregi presenti. Se possedete Nintendo Switch, potete invece valutare l'acquisto di Mario Party Superstars e Mario Strikers Battle League Football, entrambi proposti a 49,99 euro anziché 59,99 euro e perfetti per animare delle serate multigiocatore in compagnia dei vostri amici e parenti.

Potete consultare la selezione completa delle offerte gaming del volantino di Euronics a questo indirizzo, tenendo bene a mente che terminano mercoledì 29 marzo e sono soggette ad esaurimento scorte. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse non esitate ad approfittarne.