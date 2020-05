Euronics offerte e sconti console, videogiochi e accessori fino al 24 maggio

Come ogni lunedì Euronics lancia le nuove offerte Smart Days dedicate agli acquisti online. Le nuove promozioni sono valide da oggi e fino al 24 maggio e includono anche videogiochi, console, PC gaming e accessori.

Da segnalare FIFA 20 a 19.99 euro e offerte su Nintendo Switch Lite, in vendita a 199.99 euro nelle colorazioni turchese, grigio, giallo e corallo. Tanti i videogiochi in offerta citiamo anche Rainbow Six Siege a 14.99 euro, The Sims 4 Console Edition a 19.99 euro, Shenmue 3 a 29.99 euro, EA Sports UFC 3 a 19.99 euro, Tom Clancy's The Division a 9.99 euro, Starlink Battle for Atlas Starter Pack a 10 euro, FarCry 5 a 19.99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 19.99 euro e Need for Speed Heat a 39,99 euro.

Le offerte proseguono sul sito di Euronics (trovate il link in calce alla notizia) e riguardano anche giochi per Nintendo Switch, Xbox One, PC e notebook gaming, tastiere, mouse, monitor, sedie gaming e tanti altri accessori.

Per essere sempre aggiornati sui migliori sconti videogiochi e PC Gaming potete iscrivervi al canale Telegram offerte tech e gaming di Everyeye.it, quotidianamente verrete a conoscenza di sconti, promozioni in anteprima, volantini in anticipo e offerte online e da parte dei rivenditori fisici.