Euronics: offerte e sconti su giochi Switch, PS4 e console

Nuova ondata di offerte Smart Days da Euronics, come ogni lunedì tornano gli sconti online dedicati anche a videogiochi, console, accessori e PC Gaming. Di seguito le nuove proposte per la settimana appena iniziata, offerte valide fino al 31 maggio.

Nintendo Switch Lite costa 199.99 euro nelle colorazioni Giallo, Turchese, Grigio e Corallo, in offerta anche il bundle Xbox One X 1TB con Gears 5 a 399,99 euro. Sconti anche su una selezione di giochi per la console Nintendo con Samurai Shodown e Super Monkey Ball Banana Blitz HD venduti a 29.99 euro l'uno, Just Dance 2020 a 39.99 euro e giochi Nintendo a 49.99 euro tra cui Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, Mario Mart 8 Deluxe, Pokemon Spada e Scudo, Animal Crossing New Horizons, New Super Mario Bros U Deluxe.

Sconti anche sui giochi per PS4 con The Sims 4 Console Edition proposto a 19.99 euro, Rainbow Six Siege a 14.99 euro, MotoGP 20 a 54.99 euro, Yooka Laylee and the Impossible Lair a 19.99 euro, Two Point Hospital a 29.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 30.99 euro e Trials Rising Gold Edition a 14.99 euro, solamente per citarne alcuni. Avete trovato qualcosa di vostro gusto? Fatecelo sapere nello spazio commenti.