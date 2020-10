Euronics Play & Go: ecco le nuove offerte su console e accessori

Euronics lancia il nuovo volantino Play & Go dedicato agli appassionati di videogiochi, con tante offerte valide online e nei negozi (disponibilità a seconda dei singoli punti vendita) fino al 14 ottobre.

Il volantino (potete sfogliarlo tramite il link che trovate in calce alla notizia) si apre con i preordini di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La console Sony costa 499 euro (versione Standard) mentre per la Digital Edition bastano 399 euro, Xbox Series X costa 499 euro mentre Xbox Series S ha un prezzo pari a 299 euro. Disponibili in preordine anche gli accessori come il Controller DualSense (69.99 euro), la basetta di ricarica (29.99 euro) e le Cuffie Wireless Pulse 3D a 99,99 euro.

Sul fronte delle offerte troviamo il bundle PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT 21 a 289 euro (disponibile dal 9 ottobre), i controller Nacon Revolution PRO 3 a 93 euro e Revolution Unlimited PRO a 135 euro, entrambi in versione compatibile con PC e PS4. Il pacchetto Xbox One X con gioco in bundle e FIFA 21 costa 369 euro mentre Xbox One S con gioco incluso e FIFA 21 è disponibile al prezzo di 279 euro, in entrambi i casi acquistabili dal 9 ottobre.