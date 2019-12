Euronics: PlayStation 4, PS4 Pro e PS VR tra le offerte del Volantino di Natale

In vista delle imminenti festività, Euronics ha lanciato il volantino di Natale "Christmas Play", ricco di offerte su console e videogiochi. Tra le tante, spiccano senza ombra di dubbio quelle sui dispositivi della famiglia PlayStation.

PlayStation 4 da 1TB con un secondo Dualshock 4 è venduta a 249,99 euro, mentre la più potente PlayStation 4 Pro è proposta a 279,99, anch'essa con un secondo controller in regalo. Per chi vuole risparmiare ulteriormente c'è PS4 da 500 GB abbinata con il pacchetto Fortnite Neo Versa, in vendita a 199,99 euro. Sconti anche sul visore per la Realtà Virtuale: PlayStation VR in bundle con il gioco PlayStation VR Worlds è scontata a 199,99 euro, mentre il ricco bundle PlayStation VR Mega Pack 2 con VR Worlds, Resident Evil 7, Skyrim, Astro Bot Rescue Mission, Everybody's Golf VR è proposto a 229,99 euro. Segnaliamo anche saldi su giochi PlayStation come Marvel's Spider-Man a 19,99 euro, Days Gone a 39,99 euro, Blood & Truth a 9,99 euro, Astro Bot Rescue Mission a 9,99 euro e i giochi PlayStation Hits (tra cui (God of War, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition) a 14,99 euro.

Il Volantino di Natale di Euronics sarà valido fino al 24 dicembre presso i punti vendita e sul sito ufficiale. Per Death Stranding a 39,99 euro vi consigliamo invece di rivolgervi a Unieuro. Avete già letto la nostra guida ai regali di Natale PlayStation?