Euronics riparte più forte di prima con le nuove offerte giochi e console

Euronics ha lanciato la nuova promozione Più Forti di Prima, con tanti prodotti in offerta da oggi e fino al 31 maggio. Tra questi trovano spazio anche videogiochi, console e accessori, vediamo insieme gli sconti più interessanti.

Da segnalare FIFA 20 per PlayStation 4 e Xbox One proposto a 19.99 euro, mentre PlayStation 4 Slim 500 GB costa 298.99 euro, inclusa anche una copia fisica di Nioh 2, promozione valida fino al prossimo 8 giugno. Il Notebook Gaming HP Pavilion Gaming 15-DK0051NL (colorazione Shadow Black) viene venduto a €1039,00 anzichè €1.299.00, con un risparmio del 20.02% sul costo di listino.

Le offerte includono anche la tastiera Logitech Wireless Combo MK270 (colore nero) a 24.99 euro, infine Nioh 2 per PS4 costa 49.99 euro come parte dei Days of Play di PlayStation, offerta valida fino all'8 giugno 2020 compreso.

