Euronics sconta l'IVA, offerte su Xbox One S, PlayStation 4 e tanti giochi Sony

Segnaliamo che nei giorni scorsi la nota catenaha lanciato l'interessante promozione". Tra i tanti prodotti in offerta ci sono anche console e videogiochi.

Ad esempio, è possibile acquistare il bundle Sony PlayStation 4 500 GB + FIFA 18 a 289,99 euro, invece di 369,98 euro. Xbox One S da 1 TB + PlayerUnknown's Battlegrounds + Halo: The Master Chief Collection viene invece venduto a soli 279,99 euro, anziché 372,08 euro.

L'abbonamento a PlayStation Plus da 12 mesi è proposto a 44,99 euro, invece di 59,99 euro. Risultano in promozione anche molti giochi per PlayStation 4. I titoli della collana Playlink Singstar Celebration e Dimmi chi Sei! sono acquistabili a 9,99 euro, mentre il bundle con 4 giochi Playlink a 29,99 euro. The Last of Us: Remastered, Horizon: Zero Dawn, Bloodborne, Ratchet & Clank, Nioh, RIGS e altri sono invece proposti a 19,99 euro.

Per tutte le altre offerte vi consigliamo di visitare la pagina dedicata, oppure di consultare il volantino del punto vendita più vicino a casa vostra. La promozione scade il 29 marzo 2018.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a Euronics per questa promozione.