Euronics: sconti per la festa del papà, offerte sui migliori giochi PS4 e Switch

Per la festa del papà Euronics lancia una nuova ondata di sconti validi fino al 19 marzo, le offerte in corso comprendono anche promozioni dedicate ad una serie di giochi per PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Tra questi segnaliamo The Last of Us Parte 2 e Nioh 2 in preordine e 59.99 euro (anzichè 74.99 euro), Rainbow Six Siege a 14.99 euro e ancora Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch in preordine a 49.99 euro, Just Dance 2020 a 39.99 euro e Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24.99 euro.

Come sempre nel caso di Euronics vi invitiamo a recarvi personalmente nel negozio più vicino a voi per una panoramica più completa delle offerte in corso, i negozi della catena sono gestiti infatti da gruppi diversi in tutta Italia e dunque gli sconti potrebbero variare considerevolmente. Gli sconti segnalati in ogni caso sono validi anche online, per acquisti superiori a 49 euro le spese di spedizione sono gratis.

