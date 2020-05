Euronics: sconti e offerte su console e videogiochi nel volantino di maggio

Da oggi e fino al 10 maggio Euronics presenta i nuovi sconti Smart Days con oltre 400 prodotti in promozione tra cui videogiochi, console e accessori, in vendita esclusivamente online a prezzi ridotti.

Da segnalare FIFA 20 a 29.99 euro e The Sims 4 a 19.99 euro, Assassin's Creed Odyssey è in offerta a 24.99 euro, stesso prezzo per Battlefield V. Ancora più economici sono Rainbow Six Siege, Far Cry 5 e EA Sports UFC 3 venduti rispettivamente a 14.99 euro e 19.99 euro l'uno. Super offerta per Tom Clancy's The Division 2 proposto a 9.99 euro, così come lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas.

Star Wars Jedi Fallen Order costa 39.99 euro mentre Star Wars Battlefront 2 ha un prezzo pari a 19.99 euro, infine citiamo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 24.99 euro. Sul fronte console segnaliamo Xbox Series X con tutti i giochi della serie Gears (Gears of War Definitive Edition, Gears 2, Gears 3, Gears Judgment, Gears 4 e Gears 5) a 299,99 euro.

Tutte le offerte Euronics sono valide esclusivamente online fino al 10 maggio, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.