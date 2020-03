Euronics sconti: offerte Smart Days videogiochi e console nel nuovo volantino

Continuano le offerte Smart Days di Euronics con una nuova serie di sconti online anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, console e PC Gaming. Ecco tutte le proposte valide sul sito fino al 29 marzo compreso.

Tra i giochi in forte sconto troviamo Anthem a 9.99 euro, The Sims 4 Console Edition a 19.99 euro, Overwatch Anniversary Edition per Nintendo Switch a 29.99 euro. Da segnalare anche Xbox Game Pass Ultimate abbonamento trimestrale a 29.99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 49.99 euro e controller Wireless Xbox One a 49.99 euro (vari colori disponibili). Per tutte le offerte vi rimandiamo al sito di Euronics che trovate linkato in calce alla notizia, ricordiamo che i negozi della catena sono chiusi e dunque le promozioni indicate sono valide solo ed esclusivamente per gli acquisti online effettuati entro il 29 marzo compreso.

