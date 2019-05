Euronics Sconti Online: Assassin's Creed Odyssey e altri giochi Ubisoft in offerta

Sul sito di Euronics sono disponibili gli Sconti Online, grazie ai quali è possibile acquistare diversi videogiochi a prezzo ridotto. I protagonisti assoluti di questa tornata di offerte sono i titoli di casa Ubisoft.

Cominciamo subito con Assassin's Creed Odyssey, che può essere acquistato sia in versione PlayStation 4 che Xbox One a 29,99 euro. Al medesimo prezzo, ma solo nell'edizione per la console di casa Sony, è disponibile anche il capitolo del 2017, Assassin's Creed Origins. A questi vanno ad aggiungersi anche Rainbow Six Siege per PS4 e Xbox One a soli 14,99 euro, Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands per PS4 a 19,99 euro e Far Cry 5 per PS4 a 29,99 euro. Sconti anche per alcuni titoli per Nintendo Switch. Just Dance 2019 è proposto a 29,99 euro, mentre Rayman Legends Definitive Edition a 19,99 euro.

Per maggiori informazioni, potete consultare la pagina della promozione. Le offerte saranno disponibili solo ed esclusivamente online fino al 29 maggio. Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le offerte volantino di Euronics, anch'esse valide fino al 29 maggio, ci sono anche PlayStation 4 e PlayStation VR. Precisiamo che questa notizia non può essere considerata un contenuto sponsorizzato. Ci siamo limitati a segnalare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono indicati da un apposito banner in cima alla notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".