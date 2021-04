Euronics: Sconti di Primavera sui migliori giochi PlayStation fino al 28 aprile

Anche Euronics ha aderito agli Sconti di Primavera a tema PlayStation, tagliando il prezzo di alcuni dei migliori videogiochi per PS4, sia online sia nei punti vendita della propria catena. Scopriamo assieme le migliori offerte.

Da oggi fino al prossimo 28 aprile avete l'opportunità di rimpolpare la vostra collezione con alcuni dei giochi più apprezzati degli ultimi anni senza spendere cifre astronomiche. Ad esempio, potete acquistare Red Dead Redemption 2 a 32 euro, Detroit Become Human a 19,99 euro, Ghost of Tsushima a 39,99 euro, Days Gone a 19,99 euro, Marvel's Spider-Man a 19,99 euro, Concrete Genie a 19,99 euro, Death Stranding a 19,99 euro, MediEvil a 19,99 euro, Blood & Truth a 19,99 euro, Dreams a 19,99 euro e tutta una serie di giochi ad appena 9,99 euro, come Horizon Zero Dawn Complete Edition, inFamous Second Son, Ratchet & Clank, Uncharted The Nathan Drake Collection, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: L'Eredità Perduta, The Last of Us Remastered, God of War, Gran Turismo Sport, Bloodborne e Nioh.

Le Offerte di Primavera sui giochi PS4 proseguiranno fino al 28 aprile. Potete trovarle nel vostro punto di vendita di fiducia, oppure dirigendovi sul sito ufficiale di Euronics.