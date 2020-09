Euronics Siem: sconto IVA 22% anche su videogiochi e console

Il Gruppo Euronics Siem ha lanciato il nuovo volantino Sconto IVA valido fino al 30 settembre, con tantissimi prodotti scontati del 22%, tra questi troviamo anche una serie di videogiochi e console.

Iniziamo segnalando le offerte PlayStation con Ghost of Tsushima venduto a 49.99 euro, PlayStation 4 Slim 500 GB con abbonamento PlayStation Plus tre mesi a 299.99 euro e il pacchetto PlayStation VR Mega Pack con Marvel's Iron Man a 288,59 euro. Questo bundle di PlayStation VR è molto interessante perchè include ben cinque giochi oltre al visore e la Camera: PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Astro Bot Rescue Mission, Resident Evil VII Biohazard e Everybody's Golf VR.

Su continua con Nintendo: Animal Crossing New Horizons costa 49.99 euro, la coppia di Joy-Con Rosso/Blu Neo costa 59.99 euro e infine Nintendo Switch viene proposta a 299,99 euro. Sconti anche sugli accessori PC tra cui cuffie gaming Trust, headset Omen by HP e Logitech.

Per restare sempre essere aggiornati sulle migliori offerte vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, sedie gaming e tantissimi altri prodotti per l'intrattenimento.