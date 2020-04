Euronics Smart Days, le nuove offerte su console e videogiochi

Euronics presenta una nuova ondata di offerte Smart Days valide fino al 3 maggio, con tante promozioni per l'acquisto di videogiochi e console a prezzo scontato, di seguito i migliori sconti Euronics.

Iniziamo citando FIFA 20 a 39.99 euro, Rainbow Six Siege a 14.99 euro, Assassin's Creed Odyssey e Battlefield V a 24.99 euro l'uno, The Division 2 a 9.99 euro, Far Cry 5 e The Sims 4 a 19.99 euro l'uno. E ancora EA Sports UFC 3 a 19.99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 19.99 euro e Just Dance 2020 a 39.99 euro, interessante anche lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas in vendita a 10 euro.

Sul fronte console troviamo tutti i bundle Xbox One X a 399 euro, prezzo valido sia per la versione standard che per i pacchetti con Fallout 76, Star Wars Jedi Fallen Order e altri giochi. Trovate l'elenco completo sul sito di Euronics, accessibile tramite il link in calce alla notizia.

Ricordiamo che i negozi del gruppo sono chiusi in quasi tutta Italia a seconda delle varie ordinanze regionali e comunali, in ogni caso l'eCommerce continua a funzionare regolarmente, le offerte indicate sono valide solo ed esclusivamente online e non nei punti vendita Euronics.