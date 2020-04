Euronics Smart Days: tanti sconti sui videogiochi per PS4, Xbox One, Switch e PC

Prosegue l'iniziativa Smart Days di Euronics, che prevede numerose offerte sui prodotti tecnologici acquistabili comodamente da casa. La nuova tornata include numerosi sconti sui videogiochi per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC: scopriamoli assieme!

Tra i giochi per PlayStation 4 e Xbox One segnaliamo Call of Duty: Modern Warfare a 49,99 euro, FIFA 20 a 39,99 euro, F1 2019 a 29,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 24,99 euro, The Division 2 a 9,99 euro, Rainbow Six Siege a 14,99 euro, Darksiders 3 a 19,99 euro, Battlefield 5 a 24,99 euro. In sconto anche numerose esclusive PS4, come Gran Turismo Sport a 14,99 euro, Marvel's Spider-Man a 19,99 euro, Uncharted 4: Fine di un Ladro a 14,99 euro, God of War a 14,99 euro, MediEvil Remastered a 19,99 euro, Horizon Zero Dawn: Complete Edition a 14,99 euro, The Last of Us Remastered a 14,99 euro, Bloodborne a 14,99 euro, Blood & Truth a 19,99 euro, Ratchet & Clank a 14,99 euro e altre ancora. Per Nintendo Switch, tra gli altri, abbiamo Team Sonic Racing a 24,99 euro, Unravel 2 a 19,99 euro, FIFA 20 a 34,99 euro e Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24,99 euro, mentre per PC segnaliamo Football Manager 2020 a 29,99 euro, The Sims 4 a 19,99 euro e Battlefield 5 a 24,99 euro.

Per una panoramica completa degli sconti vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Euronics. Gli Smart Days proseguiranno fino al 19 aprile.