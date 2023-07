Euronics Sottocosto: sconti su Xbox Series X, Switch OLED e PS5 nel nuovo Volantino

Euronics prova a rendere più sopportabile questo caldissimo mese di luglio con il nuovo Volantino Sottocosto, ricco di offerte su grandi e piccoli elettrodomestici, telefonia, informatica e, immancabilmente, anche videogiochi e console, la categoria che interessa a noi. Scopriamo assieme le offerte su Xbox Series X, Switch OLED e PS5 Digital!

Cominciamo dalla console di casa Sony, che Euronics propone nella sua versione PS5 Digital Edition in abbinata con un secondo controller Dualsense al prezzo di 509,99 euro. Questa soluzione, sostanzialmente, permette di risparmiare solo 10 euro, dal momento che a listino PS5 Digital costa 449,99 euro e il Dualsense 69,99 euro.

Xbox Series X in bundle con Forza Horizon Premium Edition (edizione comprendente, oltre al gioco base, anche le due espansioni, il Pass Auto, l'abbonamento VIP e il Pacchetto di Benvenuto) è in offerta a 499 euro, con uno sconto di poco più del 10% sul prezzo di listino di 559 euro. Nintendo Switch OLED, invece, è offerta a 319,99 euro al posto di 249,99 euro in entrambe le sue colorazioni bianca e blu/rosso neon.

Tra i giochi in vetrina segnaliamo Elden Ring per per PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a 49,99 euro, FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X|S a 39,99 euro, FIFA 23 per PS4, Xbox One e Switch a 29,99 euro, e svariate esclusive Nintendo Switch come Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto, Leggende Pokémon Arceus e Animal Crossing New Horizons a 49,99 euro l'una, alle quali si uniscono Everybody 1-2 Switch a 29,99 euro e Nintendo Switch Sports a 39,99 euro.

Potete consultare tutte le offerte Sottocosto sulla pagina ufficiale del sito di Euronics, tenendo bene a mente che proseguiranno fino al 16 luglio.