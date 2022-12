Euronics Sottocosto: sconti su Xbox Series S, Nintendo Switch, PC Gaming e molto altro

Non solo MediaWorld, anche Euronics ha lanciato il suo Volantino Sottocosto con tantissime offerte sui prodotti tecnologici giusto in tempo per i regali di Natale. Scopriamo assieme tutti gli sconti dedicati ai gamer.

Balzano immediatamente all'occhio le offerte sulle console: Xbox Series S è proposta a 249 euro in luogo del suo prezzo di listino di 299 euro, mentre Nintendo Switch è in offerta a 269 euro al posto di 299 euro, in entrambe le colorazioni grigia e blu/rosso neon. Agli aspiranti piloti virtuali è dedicato anche il volante Logitech G29, che per l'occasione può essere acquistato a 229 euro con un cospicuo sconto del 46% sul prezzo pieno di 429 euro.

Non è finita qui, poiché il Volantino Sottocosto include anche delle occasioni dedicate ai PC gamer e a coloro che intendono diventarlo. Ad esempio, ci sono il notebook Acer Nitro 5 15" a 1.199 euro invece di 1.499 euro (CPU Intel i7-12700H, SSD 512 GB, RAM 16 GB e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050) e il PC Gaming Desktop HP Victus 15L a 1.099 euro anziché 1.299 euro (CPU Intel i5-12400F, SSD 512 GB, RAM 8GB e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050), oltre ad una selezione di mouse e tastiere da gaming in offerta.

Potete consultare tutte le offerte del Sottocosto di Euronics a questo indirizzo, tenendo bene a mente che il volantino rimarrà attivo fino al 24 dicembre. Se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, poiché i saldi s'intendono fino ad esaurimento scorte e per fare in modo che il prodotto arrivi in tempo per il Natale bisogna anticiparsi.