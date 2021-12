Euronics Sottocosto Winterparty: il volantino di Natale con tante nuove offerte

Da Euronics torna il Sottocosto Winterparty, dal 10 al 24 dicembre tantissimi prodotti in promozione in vendita a prezzi ridotti, con tante idee regalo per risparmiare sui regali di Natale e non solo. Ecco le offerte più interessanti legate al mondo gaming.

Iniziamo segnalando l'abbonamento PlayStation Plus 12 Mesi a 49.99 euro, Nintendo Switch Modello 2019 a 299.99 euro e Nintendo Switch Lite a 199,99 euro. Super offerta per il bundle Xbox Series S con Forza Horizon 5 a 299.99 euro, da non dimenticare una selezione di giochi Nintendo a 49.99 euro l'uno tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Pokemon Diamante e Perla, Animal Crossing New Horizons.

In preordine troviamo Horizon Forbidden West per PS4 e Gran Turismo 7 per PS4 con una PSN Card del valore di 20 ueuro a 80.99 euro e 70.99 euro rispettivamente, inoltre Ring Fit Adventure con Ring-Con è scontato a 69,99 euro.

E ancora, The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro, Ghost of Tsushima a 29.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 39.99 euro e classici PlayStation Hits per PS4 (compatibili anche con PS5) a 9.99 euro l'uno tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition, Gran Turismo Sport, The Last of Us, God of War e Ratchet & Clank.