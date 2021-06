Euronics Speciale Gaming: sconti su videogiochi, accessori, monitor e PC da gioco

Euronics lancia lo speciale gaming fino al 30 giugno con sconti su PC Gaming, videogiochi, console e accessori, offerte valide solo online. Ecco le proposte più interessanti del nuovo volantino Euronics.

FIFA 21 per PS4 costa 19.99 euro (con possibilità di aggiornamento gratis alla versione PS5), stesso prezzo per FIFA 21 per Nintendo Switch mentre Football Manager 2021 costa 24,99 euro. Per Marvel's Avengers bastano 29.99 euro, altre promo coinvolgono NBA 2K21 a 21 euro e MotoGP 21 a 49,99 euro. F1 2020 costa 29.99 euro e ancora, DOOM Eternal è in promozione a 19.99 euro mentre Immortals Fenyx Rising costa 34,99 euro. Sconti anche su altri videogiochi come Just Dance 2021, Oddworld Soulstorm, Watch Dogs Legion, Outriders, Assassin's Creed Valhalla, Rainbow Six Siege Deluxe Edition e Persona 5 Strikers.

Le offerte coinvolgono poi anche monitor gaming delle migliori marche (Omen by HP, Dell, ASUS, Acer, Samsung, LG), PC e Notebook Gaming dei brand più affermati e accessori come cuffie, mouse, tastiere, controller e sedie gaming. Una vastissima selezione di prodotti per vivere il mondo del gaming e dell'intrattenimento a 360 gradi, vi ricordiamo che gli sconti del nuovo volantino Euronics Speciale Gaming sono valide fino alla fine del mese, il giorno ultimo per approfittarne è il 30 giugno.